Homem provoca mulher antes de ser morto por ela com filho no colo; vídeo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 23 anos esfaqueou o ex-companheiro, de 30 anos, que segurava o filho de 11 meses no colo. O caso aconteceu na última quinta-feira (26), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. No vídeo, o homem aparece encostando uma faca peixeira na perna da mulher momentos antes da agressão.

Ainda nas imagens, é possível ver os dois discutindo na sala de casa. O homem segura o bebê nos braços enquanto a mulher está com uma faca pequena. Em meio à briga, ela desfere um golpe no peito dele, que, ferido, coloca o bebê no berço e sai correndo para fora da casa. Minutos depois, a mulher retorna ao ambiente e pega o filho no colo.

O homem chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Velho, mas não resistiu ao ferimento. Em nota, a unidade informou que ele apresentou um "quadro de parada cardiorrespiratória após sofrer lesão por arma branca". O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife.

A mulher foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, alegou legítima defesa. Segundo a defesa, ela vinha sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e o esfaqueou no momento em que ele dizia que levaria o bebê embora. A defesa afirmou ainda que a ação da jovem foi “sem qualquer intenção de provocar a morte do rapaz”.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) converteu o flagrante em prisão preventiva.

