Comerciante chinês é indiciado sob suspeita de feminicídio de jovem no Rio

© iStock

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro indiciou, nesta terça-feira (1º), o chinês Zhaohu Qiu, 35, sob suspeita do feminicídio da jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva, 18, na zona norte do Rio.

O corpo de Marcelle foi encontrado enrolado em uma lona azul e parcialmente devorado por cães, em uma casa em obras na comunidade Beira Rio, na Pavuna, no dia 14 de junho. O imóvel pertence ao chinês.

Conhecido como Xau, o comerciante vende yakisoba em um trailer na região.

A polícia afirma que ele confessou o crime e detalhou como escondeu o corpo da vítima. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Zhaohu Qiu.

Ele relatou em depoimento, ainda de acordo com a investigação, que a jovem o procurou para fumar maconha. Os dois teriam consumido bebida alcoólica e entorpecentes juntos. Ele afirmou que não houve relação sexual entre eles naquela noite nem em outras ocasiões.

Segundo o relato, ambos dormiram, e, ao acordar, ele viu Marcelle com a boca aberta e uma marca roxa no pescoço.

O comerciante alegou que deduziu que ela estivesse morta e que, com medo "dos bandidos e da polícia", decidiu esconder o corpo. Ele enrolou o cadáver em uma lona azul -que, segundo ele, servia de cortina em sua casa- e o colocou em um carrinho de mão. No trajeto até a casa em obras, percebeu que o corpo já estava rígido.

Depois, ele admitiu à polícia que enforcou a jovem.

Imagens obtidas pelos investigadores mostram Marcelle chegando à casa de Qiu, no bairro Jardim América, por volta das 2h do dia 12 de junho. A partir desse momento, a jovem deixou de responder a mensagens de amigos e familiares.

Câmeras também registraram, às 7h do mesmo dia, o homem saindo do imóvel com um carrinho de mão coberto por uma lona.

Ainda segundo o depoimento, no dia seguinte, Qiu voltou à cena do crime para buscar a bicicleta da vítima, que foi jogada em um rio. Roupas e o celular de Marcelle tiveram o mesmo destino, conforme afirmou à polícia.

O suspeito foi preso no dia 17 de junho em São Paulo, após ação conjunta da Delegacia de Homicídios do Rio com a polícia paulista. Ele foi encontrado em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após troca de informações entre policiais dos dois estados.

Um amigo de Qiu que morava na mesma residência também foi indiciado, por omissão de socorro, já que teria conhecimento do crime e nada fez.

A Polícia Civil informou que já pediu à Justiça a conversão da prisão temporária de Qiu em prisão preventiva. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Rio.

