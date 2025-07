Jogo de terror inspirou adolescente a matar família no RJ; diz polícia

© Reprodução- Redes Sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste fluminense, se inspirou em um jogo de terror com conteúdo violento e perturbador. O game, segundo as investigações, mostra um casal de irmãos envolvidos em incesto que assassinam os pais, além de cenas de assassinato e canibalismo.

O crime ocorreu no sábado, 21 de junho. De acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, da 143ª DP de Itaperuna, o garoto esperou a família dormir e usou um revólver do pai para atirar contra os três. Em seguida, escondeu os corpos em uma cisterna no quintal. A namorada do adolescente, de 15 anos, acompanhou os assassinatos em tempo real pela internet.

Segundo a polícia, os dois adolescentes se referiam às vítimas usando nomes de personagens do jogo, que não jogavam diretamente, mas acompanhavam por meio de vídeos e conteúdos online. “É um jogo com cenas extremamente violentas. Eles eram fãs e faziam publicações com referências explícitas a esses temas”, afirmou o delegado.

A investigação apontou duas motivações principais: o desejo de manter o relacionamento, que era proibido pelos pais, e a ambição financeira do adolescente, que pretendia vender um carro e um imóvel da família. O casal de jovens mantinha um namoro virtual há cerca de seis anos, iniciado por meio de jogos online. A relação ficou mais intensa no último ano.

Segundo Guimarães, a jovem pressionava o namorado a provar que “era homem” e o ameaçava com o fim do relacionamento caso eles não se encontrassem pessoalmente. “Isso foi interpretado como uma forma de chantagem emocional, e ele passou a planejar os assassinatos para conseguir dinheiro e viajar”, explicou.

Após os crimes, os dois adolescentes continuaram trocando mensagens. Em uma delas, a garota escreveu: “Nunca pensei que alguém faria isso por mim.” O adolescente, por sua vez, sugeriu que ela também matasse a mãe e cogitou viajar até Mato Grosso com a arma para cometer o crime.

A dupla chegou a brincar sobre o que fazer com os corpos, falando em esquartejá-los, queimá-los ou jogá-los para porcos. A decisão de escondê-los na cisterna partiu do garoto.

A jovem foi apreendida na noite de segunda-feira (30), em Água Boa (MT), a 1.800 quilômetros de Itaperuna, e está à disposição da Justiça. O adolescente está internado no Centro de Socioeducação de São Fidélis desde o dia 19 de junho.

Segundo a Polícia Civil, o caso está encerrado. Ambos irão responder por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. “Temos a autoria, a materialidade e as provas de participação ativa dos dois no planejamento e na execução dos crimes”, concluiu o delegado.

