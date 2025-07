Justiça decreta prisão de líder indígena suspeito de estuprar turista chilena no AC

© Getty

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma turista chilena disse ter sido estuprada por um líder indígena durante uma vivência cultural na aldeia Me Nia Ibu (São Francisco), do povo huni kuî, no município de Feijó (AC).

Loreto Belen Manzo relatou o episódio em suas redes sociais. Segundo ela, o autor das agressões é Isaka Ruy -a Justiça decretou a prisão preventiva (sem prazo) do suspeito, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido.

A reportagem entrou em contato com um email e um número de telefone disponibilizados por Isaka em seu perfil no Instagram, mas não obteve retorno.

Por meio de mensagem, a esposa dele, Iriki, afirmou que por enquanto não iria se manifestar. "No momento, não posso falar nada. Depois da apuração, aí sim a verdade vai vir", disse.

Procuradas, a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e a comunidade São Francisco não responderam até a publicação desta reportagem.

A Polícia Civil do Acre confirmou que a turista registrou um boletim de ocorrência e que investiga o caso. Segundo o órgão, o pedido de prisão do suspeito foi feito após a análise de algumas provas, incluindo um vídeo, registros de pagamento e sinais de lesão encontrados no corpo de Loreto.

Em seu perfil, a turista disse que contratou a imersão cultural na comunidade indígena e que chegou ao local no dia 15 de maio. Segundo a chilena, a primeira situação de violência sexual teria acontecido no dia 19, quando Isaka teria inserido as mãos em suas partes íntimas durante um banho medicinal. Loreto afirmou que gravou o episódio.

Dias depois, continuou ela, Isaka teria tentado beijá-la à força. Quando voltaram para a aldeia, ela teria conversado com a esposa e os pais do líder indígena, que teria pedido desculpas.

A turista disse que eles também pediram para que ela apagasse o vídeo que tinha feito do momento da primeira agressão. Ela afirmou que deletou as imagens, mas que enviou para uma outra pessoa caso precisasse no futuro.

Após os pedidos de desculpa, a família teria dito que ela poderia participar da experiência sem fazer pagamentos, o que ela aceitou. A turista então disse que se hospedou na casa do irmão de Isaka.

Loreta disse que então decidiu conversar com Isaka, por sentir uma profunda irmandade por ele, e que os dois foram até uma árvore que fica a cerca de 20 minutos de caminhada da casa. Foi nesse momento que o estupro teria acontecido, disse ela.

"Ele começou a me dizer que queria que eu fosse sua parceira, que sentia amor, que queria tudo comigo, e então eu lhe disse que éramos irmãos (...) Então ele começou a se jogar em mim, me beijando e me apalpando até me estuprar. Depois de alguns minutos, Iriki [esposa de Isaka] chegou e me bateu com um pedaço de pau gigante", disse a chilena em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Quando eles voltaram, ela só queria que eu fosse embora, e ele também. Mandaram alguém buscar minhas coisas na casa do irmão dele, mas ele não quis fazer isso. No dia seguinte, a mãe dele roubou meu celular porque continha evidências do abuso e de que eu havia sido espancada. Esperei mais alguns dias para receber meu telefone de volta, mas ninguém atendeu. Finalmente, fui embora, registrei um boletim de ocorrência e voltei para o Chile."

A polícia disse que segue investigando o caso e em busca do suspeito. "Assim que tivemos elementos suficientes e consistentes apresentados pela vítima, solicitamos a prisão preventiva do investigado, que foi prontamente acatada pela Justiça. No entanto, enquanto aguardávamos a formalização do mandado, o suspeito fugiu do local. Nossas equipes estão empenhadas em localizá-lo e efetuar a prisão. Esperamos concluir a investigação até a próxima quarta-feira", disse o delegado Dione Lucas, em nota. .

