Pai é preso por estupro da filha; mãe descobriu pelo computador

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (4), em Uberlândia, Minas Gerais, por ter estuprado a própria filha.

A violência teria perdurados dos 11 aos 14 anos da vítima. O nome do preso não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se aproveitava do momento em que a esposa ia para o trabalho para cometer os abusos. Após a mulher sair de casa, ele se trancava em um quarto com a menor e praticava o estupro.

Ainda de acordo com a delegada, no momento dos abusos, os irmãos mais novos da vítima também estavam em casa. "Ele ameaçava ela dizendo que, caso ela contasse para a mãe, ele também iria passar a abusar da irmã menor", relatou a delegada responsável pelo caso, Daniela Novais Santana.



A mãe da vítima descobriu que os abusos contra a filha vinham ocorrendo quando ela passou a desconfiar que estava sendo traída pelo marido e, ao verificar o celular dele, encontrou pesquisas na internet que faziam referência à relação sexual entre pai e filha.

A partir daí, a mulher questionou a filha sobre o ocorrido e ela denunciou os crimes do pai. A delegada informou que a mãe da adolescente, assim que descobriu o crime, afastou o homem da convivência familiar e o denunciou à polícia.

Ele então foi preso nesta sexta-feira no local de trabalho. Na abordagem policial, o homem confessou o crime e foi encaminhado para o Presídio Professor Jacy de Assis. O investigado responderá por estupro de vulnerável.

