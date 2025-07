'Dar para porcos': Teria dito namorada de adolescente que matou a família

© Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou novos detalhes sobre o triplo homicídio ocorrido em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que teve como acusado um adolescente de 14 anos. Segundo as investigações, ele matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos com disparos de arma de fogo enquanto dormiam, na madrugada de 21 de junho. O crime foi planejado com a namorada, de 15 anos, que sugeriu, em conversas, que os corpos fossem "picados, queimados ou dados para porcos", conforme afirmou o delegado Carlos Augusto Guimarães da Silva.

As mensagens trocadas entre o casal mostram que o crime foi arquitetado ao longo de meses. Em diálogos obtidos pela polícia, os dois discutiam o método dos assassinatos, o descarte dos corpos e estratégias para enganar os investigadores. O relacionamento dos adolescentes, que se comunicavam virtualmente havia cerca de seis anos, era desaprovado pelos pais do garoto, o que teria motivado os crimes. "Ela cobrava a execução como prova de amor", afirmou o delegado.

Após os assassinatos, o menor tentou simular o desaparecimento da família. Quatro dias depois, foi com a avó à delegacia registrar um boletim de ocorrência, alegando que os pais haviam saído às pressas após o irmão mais novo engasgar. A versão foi descartada após a polícia encontrar sangue na casa e localizar os corpos em uma cisterna no quintal. A arma do crime, pertencente ao pai, foi escondida na casa da avó, que disse não saber dos fatos.

A adolescente foi apreendida no interior do Mato Grosso. Em depoimento, negou ter incentivado o crime, mas a polícia afirma que as mensagens mostram o contrário. Ela teria pressionado o namorado e demonstrado frieza ao pedir uma foto dos corpos. A polícia também investiga a possível influência de um jogo virtual de terror citado pelos jovens, cujo enredo envolve irmãos com relacionamento incestuoso que matam os pais. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, e os adolescentes devem responder por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado.

