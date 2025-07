PM mata por engano homem que saía do trabalho na zona sul de SP

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de 35 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) após matar um homem de 26 anos na estrada ecoturística de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

O policial teria confundido Guilherme Dias Santos Ferreira, 26, com um assaltante. A vítima havia acabado de sair do trabalho, estava a caminho de um ponto de ônibus e carregava carteira, celular, um livro e uma marmita.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial reagiu a uma tentativa de roubo praticada por um grupo de motociclistas e fez disparos para dispersar os suspeitos.

Ainda no local, ele viu Ferreira se aproximando e atirou novamente. O trabalhador não tinha nenhuma relação com o crime e morreu no local. Ele era casado e havia feito aniversário na semana passada.

Nas redes sociais, a família pede justiça e ficou indignada por ele ter sido confundido com um criminoso.

O PM foi autuado por homicídio culposo, mas pagou fiança e responderá o processo em liberdade.

Ao sair do trabalho, Ferreira registrou no status no WhatsApp o horário em que bateu o ponto após o final do expediente: 22h28. Ele foi baleado sete minutos depois.

O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Polícia Militar acompanha o inquérito.