Mulher chama eletricista após pane e é estuprada por ele no porão

© Shutterstock - imagem ilustrativa

09/07/2025 05:20 ‧ há 3 minutos por Notícias ao Minuto com Folhapress

A Polícia Civil do Paraná indiciou por estupro um eletricista de 33 anos, acusado de abusar sexualmente de uma mulher no porão da casa dela, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. O crime teria ocorrido em maio deste ano, quando a vítima acionou a empresa de energia responsável após ficar sem luz em casa.

De acordo com o relato da mulher, dois profissionais compareceram à residência para atender ao chamado técnico. Durante o atendimento, um dos trabalhadores a acompanhou até o porão para buscar uma ferramenta, momento em que cometeu o abuso. Em choque, a vítima conta ter ficado sem reação imediata e decidiu procurar a polícia posteriormente.

A delegada Cláudia Kruger, responsável pela investigação, afirmou que o inquérito foi concluído com base em provas e depoimentos. Duas testemunhas foram ouvidas e confirmaram a versão apresentada pela vítima.

A empresa prestadora de serviço foi notificada e, segundo a delegada, colaborou com o trabalho da polícia, fornecendo informações que permitiram identificar o suspeito. O caso já foi encaminhado ao Ministério Público, que deve analisar as medidas judiciais cabíveis.

Os nomes dos envolvidos e o da empresa não foram divulgados pelas autoridades.

Veja também:

Prefeito é suspeito de matar PM após confusão em vaquejada no MA

(FOLHAPRESS) - O prefeito de uma cidade do interior do Maranhão é suspeito de ter matado um policial militar de folga durante uma vaquejada no último domingo (6). Segundo a Polícia Civil, o político confirmou que é autor dos disparos e disse que agiu em legítima defesa.

João Vitor Xavier (PDT), 27, comanda o município de Igarapé Grande (MA), mas o caso aconteceu na cidade de Trizidela do Vale (a 280 km de São Luís). Segundo relatos de testemunhas, ele teve um desentendimento com o policial militar Geidson Thiago da Silva Dos Santos durante o evento e atirou no agente

A Polícia Civil disse que Xavier se apresentou voluntariamente e, por isso, não foi preso em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que o delegado responsável pelo caso pediu nesta terça (8) à Justiça a prisão do prefeito.

Por meio de nota, a defesa de Xavier disse que os fatos ainda estão em fase inicial de apuração, sendo prematuro qualquer juízo de valor definitivo sobre o caso. Também afirmou que ele tem vida pregressa ilibada, que se apresentou à polícia e que está à disposição da Justiça para contribuir com as investigações.

"Aproveitamos para manifestar a irrestrita confiança nas instituições que estão trabalhando em plena normalidade para elucidação dos fatos, e devem seguir observando o cumprimento das garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal", diz trecho da nota.

De acordo com relato de testemunhas, durante a confusão, o prefeito teria pegado a arma e disparado contra o PM, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

À reportagem o delegado de Pedreiras Diego Maciel disse que a confusão começou porque o policial pediu ao prefeito que ele reduzisse a luz dos faróis de seu carro, que estariam incomodando as pessoas que assistiam a vaquejada.

O delegado também disse que a arma usada no crime não foi encontrada e que o prefeito não tinha direito ao porte do equipamento.

Segundo ele, a ação foi registrada por meio de câmeras de segurança que já estão à disposição dos investigadores.

"O prefeito foi até o carro, acredito que o policial imaginou que ele fosse embora, mas na verdade ele pegou uma arma, voltou e efetuou vários disparos. A gente consegue ver a dispersão das pessoas no momento do fato", disse o delegado.

O corpo do policial militar foi sepultado na manhã desta terça-feira, em Pedreiras.