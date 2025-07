Dois PMs são presos por morte de homem rendido em Paraísopolis

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois PMs foram presos por ação em Paraísopolis, na zona sul de São Paulo. Análise das câmeras corporais mostrou que policiais militares mataram um homem quando ele já estava rendido, segundo o coronel Emerson Masseira, chefe da comunicação da PM paulista, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11).

Na quinta-feira (10), uma operação da Polícia Militar, terminou com dois homens mortos e um sargento da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) baleado.

As mortes ocorreram em duas ocorrências diferentes.

Na manhã desta sexta-feira (11), a PM reforçou a segurança no local.

Durante a tarde, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), a PM recebeu uma denúncia de que havia homens armados em um ponto de venda de drogas. Com a chegada da polícia, três suspeitos fugiram em direção a uma casa. No local, ainda segundo o relato oficial, houve confronto, um deles morreu baleado e dois foram presos. Foram apreendidas armas de fogo, munições, entorpecentes e anotações do tráfico.

