Jovem é internado após comer bolinho de mandioca em SP; polícia apura envenenamento

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Um jovem de 19 anos está internado em estado grave após ter comido um bolinho de mandioca na noite de sexta-feira (11) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O alimento foi enviado por uma tia, irmã do pai dele, e consumido por familiares da vítima antes do jantar.

De acordo com os pais de Lucas da Silva Santos, eles receberam os bolinhos por volta das 20h. Todos os que estavam na casa comeram o alimento. Em seguida, a família jantou a comida preparada pela mãe de Lucas.

Cerca de 30 minutos depois, Lucas começou a se sentir mal. Ele foi socorrido com o apoio de um vizinho para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) União. Um médico afirmou para os pais que LUcas havia sido vítima de envenenamento. Depois, ele foi transferido para o Hospital de Urgência, que acionou a Guarda Civil.

A delegada Ana Paula Sabariego Batista registrou o caso como tentativa de homicídio. A tia de Santos, uma mulher de 43 anos, aparece no boletim de ocorrência como investigada.

Na delegacia, os pais relataram que não têm bom relacionamento com a mulher e que teria sido a primeira vez que ela enviou esse tipo de comida para a casa deles.

Aos policiais a mulher que preparou o bolinho confirmou o envio de cinco porções para a casa do irmão, com quem ela afirmou manter bom relacionamento, apesar de estarem um pouco afastados.

A mulher negou ter adicionado veneno nos bolinhos. Em seu depoimento, disse ter consumido o mesmo alimento com a sua família e que também os deu para seus animais de estimação, e que nenhum deles se sentiu mal.

Os investigadores coletaram amostras da massa na casa da mulher. A polícia trabalha com a hipótese de envenenamento por chumbinho com base nas informações dos médicos.

Procurada nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de São Bernardo do Campo respondeu que Lucas segue internado em leito de terapia intensiva, em estado grave, porém estável, com suporte ventilatório e vigilância neurológica.

"O paciente evoluiu com necessidade de realização de hemodiálise e são aguardados resultados de exames que identifiquem o que ocasionou esse quadro", acrescentou a nota.