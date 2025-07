Traficantes sequestram ônibus e fazem barricada no Rio de Janeiro; veja

Um ônibus foi sequestrado por traficantes nesta segunda-feira (14) no Rio de Janeiro e usado como barricada durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte da cidade.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a tensão no local. A ação criminosa aconteceu durante uma operação do 41º BPM para combater o roubo de cargas e veículos, além de reprimir a movimentação de grupos criminosos envolvidos em disputas por território.

Cinco fuzis foram apreendidos até o momento, por policiais do #41BPM nesta segunda-feira (14/07), durante operação no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ocorrência em andamento. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/USRb97FzWL