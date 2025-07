Pai e filha são vítimas de sequestro-relâmpago em Santo André

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - Um homem de 60 anos e a filha dele, de 24, foram vítimas de sequestro-relâmpago no estacionamento de um shopping na cidade de Santo André, na Grande SP, na noite desta segunda-feira (14). Eles foram obrigados a fazer transferências via Pix para os criminosos.

As vítimas ficaram cerca de um hora e meia sob poder dos criminosos.

A abordagem ocorreu no estacionamento do shopping ABC, na Vila Gilda. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), dois homens armados entraram no carro onde pai e filha estavam e os obrigaram a sair do local. Um terceiro suspeito estava em outro carro, para onde as vítimas foram transferidas depois.

Eles obrigaram pai e filha a acessarem suas contas bancárias no celular e a realizarem diversas transferências. Os valores não foram divulgados.

A família foi libertada na rua Miguel Calmon. Os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo que foi localizado posteriormente na rua Itabuna.

O caso foi registrado pelo 1º DP da cidade.

O shopping ABC afirmou que a equipe deu pronto atendimento ao cliente e seus familiares presentes no shopping, ressaltando a importância do registro do boletim de ocorrência na delegacia. Ainda, para acompanhamento, forneceu o contato direto de sua equipe.

"Estamos, como de costume, colaborando com as autoridades e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes", afirmou o estabelecimento.

Ninguém foi preso até o momento.