Mãe e filha são resgatadas de cativeiro após jogarem bilhetes pedindo socorro no PR

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma mãe e uma filha foram resgatadas de um cativeiro em um apartamento em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no último sábado (12). As mulheres têm 88 e 52 anos.

O resgate, realizado pela Polícia Militar do Paraná, ocorreu após um vizinho encontrar bilhetes pedindo socorro, que foram jogados pela sacada do imóvel e encontrados na entrada do prédio.

O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva (sem prazo) pela Justiça. Ele não teve o nome divulgado pela corporação.

Segundo as vítimas, o homem era conhecido delas e acessou o apartamento quando a mais nova saiu para comprar remédios e deixou a porta destrancada.

Quando ela retornou, ele teria feito ameaças e exigido dinheiro. Ele também as prendeu com abraçadeiras e pegou o celular dela. Além disso, conseguiu o cartão das vítimas e as fez assinar dois cheques nos valores de R$ 8.000 e R$ 50 mil.

Conforme a ocorrência, equipes da PM foram acionadas para atender ao caso no condomínio. Ao chegarem ao local, um morador informou ter encontrado as mensagens e guiou os policiais até o apartamento.

"Quero pedir socorro! Pois estou em cárcere privado, desde quinta-feira pela manhã. Eu e minha mãe! Se a polícia vier, sem alarde, por favor. É melhor entrarem pela sacada", diz uma das mensagens.

Ao entrar no imóvel, os agentes localizaram as vítimas amarradas dentro de um quarto.

De acordo com o relato das vítimas, elas estavam sendo mantidas em cárcere privado desde a última quinta-feira (10). As mulheres também contaram aos policiais que o suspeito havia pulado para o apartamento vizinho no momento da chegada dos agentes.

Com o apoio de outro morador do condomínio, que também é policial militar, as equipes conseguiram entrar no apartamento ao lado. Lá, o indivíduo foi localizado e detido em flagrante, sem oferecer resistência.

Durante a operação, uma mochila pertencente ao suspeito foi apreendida. No interior da mochila, foram encontrados itens como cintas plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o aparelho celular de uma das vítimas e uma quantia de R$ 2.700 em espécie.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar os primeiros socorros à mãe e à filha. Após receberem atendimento médico inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinhais, as vítimas foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil do Paraná, que investiga o caso.