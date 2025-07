Vigilantes acham corpos carbonizados em parque na zona leste de São Paulo

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois corpos foram encontrados no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, na zona leste de São Paulo, nesta quinta-feira (17).

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, agentes da vigilância da unidade foram inspecionar uma área com fumaça, perto da avenida Jacu-Pêssego, e encontraram os restos mortais carbonizados.

Em seguida, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada e preservou o local até a chegada da polícia. Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente colabora com as investigações.

O caso foi registrado como homicídio qualificado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). A perícia foi requisitada e as investigações continuam por meio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).