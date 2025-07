Ex-vereador preso por abuso mantinha sete namoradas em segredo

© Reprodução

Preso desde maio sob suspeita de abusos sexuais contra menores, o médico e ex-vereador de Canarana (MT), Thiago Lanhes, de 39 anos, é apontado pela Polícia Civil como figura central de um esquema que envolvia manipulação emocional e possíveis crimes digitais. De acordo com as investigações, ele mantinha simultaneamente relações com ao menos sete mulheres — que, segundo a polícia, desconheciam umas às outras.

Uma operação deflagrada na quinta-feira (17) teve como alvos oito pessoas — as sete mulheres e um homem acusado de atuar diretamente na produção, armazenamento e possível compartilhamento de material pornográfico com vítimas menores de idade. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca, apreensão e quebras de sigilo em municípios do Mato Grosso e em Pernambuco.

As ações ocorreram em Canarana, Água Boa, Querência, Gaúcha do Norte, Rondonópolis, Várzea Grande e Sorriso, além de um mandado em Recife. Celulares, computadores e outros dispositivos foram recolhidos e seguem sob perícia.

Segundo os investigadores, Lanhes procurava se envolver com mulheres que tivessem filhas ou convivência direta com crianças. Há indícios de que algumas delas tenham colaborado, ainda que sem plena consciência, com os crimes investigados.

Um dos episódios apurados envolve um aborto realizado sob orientação do médico. A mulher que teria interrompido a gravidez não estaria esperando um filho de Lanhes, mas, segundo a polícia, ele teria influenciado diretamente na decisão. A corporação vê o caso como mais uma evidência da rede de controle e coerção emocional construída por ele.

As investigações continuam em andamento, e o ex-parlamentar permanece preso preventivamente.