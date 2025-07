Irmã encontra corpo esquartejado do irmão dentro de geladeira no Rio

© Reprodução

Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, foi morto e esquartejado no Rio de Janeiro. O corpo do gerente de padaria mineiro foi descoberto pela própria irmã, que encontrou partes armazenadas na geladeira da casa onde ele morava com um colega de trabalho, que confessou o crime.

Jancilane Morgado foi até a residência após colegas notarem uma mensagem estranha enviada do celular do irmão, um dia após seu último turno. Desconfiadas do tom incomum do texto, ela e outra irmã decidiram ir até o local.

Ao chegarem, disseram ter encontrado o imóvel em "estado deplorável". Roupas e documentos de Thiago estavam intactos. Segundo Jancilane, o colega de casa, Bruno Guimarães da Cunha Chagas, tentou impedi-la de abrir a geladeira. "Ele falou: 'Na geladeira você não vai mexer'. Eu falei: 'Eu quero ver, você sabe que vai ser pior'. [...] Quando ele abriu a geladeira, eu vi vários sacos e gritei: 'Ele matou meu irmão'", relatou.

Vizinhos acionaram a polícia, que prendeu Bruno em flagrante. De acordo com a investigação, Thiago foi esfaqueado, esquartejado e teve partes do corpo cozidas e trituradas no liquidificador. O suspeito confessou que pretendia jogar o material pelo vaso sanitário.

A irmã afirmou que a ajuda dos moradores da comunidade foi essencial: "A comunidade foi muito importante e solidária. Sem isso, ele continuaria a viver uma vida normal."

Bruno Guimarães foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo de Thiago foi enterrado nesta sexta-feira (18), em Belo Horizonte.

O corpo de Thiago foi sepultado nesta sexta-feira (18) em Belo Horizonte, no Cemitério da Saudade. A família afirma que ele não tinha envolvimento com atividades ilícitas e pede justiça. As investigações seguem para apurar todos os detalhes do caso.