Pastor brasileiro condenado por estupro de menores é preso em Portugal

© Shutterstock

Um pastor evangélico brasileiro de 46 anos, natural de Minas Gerais, foi preso na quinta-feira (17) por autoridades portuguesas em uma aldeia próxima a Penafiel, no norte de Portugal. Ele estava foragido da Justiça brasileira havia dois anos, após ser condenado a 18 anos de prisão por estupro de menores.

A prisão foi realizada pela Polícia Judiciária (PJ) de Portugal, que cumpriu um mandado de detenção internacional emitido pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), a pedido das autoridades brasileiras.

Segundo o jornal português Público, o homem vivia legalmente em Portugal desde 2022 e possuía autorização de residência. Ele estava “plenamente integrado” na comunidade local e atuava como líder religioso em uma igreja evangélica de um município vizinho.

Apesar da gravidade da condenação, ele vivia em liberdade, exercendo funções de liderança espiritual. A Polícia Judiciária informou em nota que o brasileiro residia há cerca de dois anos no local onde foi detido.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, já foi apresentado ao Tribunal da Relação do Porto, que agora deve decidir pela sua extradição para o Brasil, com base no acordo de cooperação judicial entre os dois países, em vigor desde a década de 1990. O tratado prevê a extradição em casos de condenações criminais para cumprimento de pena de prisão.