Mulher é morta por ex-companheiro em bar na zona leste de SP

(FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro na noite deste domingo (20) no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo. O homem fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

O crime aconteceu em um bar, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Maria Gerlane, 51, estava no estabelecimento com um amiga quando o ex-companheiro chegou e ficou irritado ao encontrá-la.

"Em dado momento, o homem ameaçou a vítima e, em seguida, a atingiu com uma faca, fugindo em seguida", afirmou a pasta da segurança.

O caso foi registrado como feminicídio na 8ª DDM (São Mateus), que procura o homem, segundo a pasta.

Os registros de violência contra mulheres no Brasil tiveram alta em 2023. Foram 275.275 notificações de agressão, ante 221.240 registros em 2022, segundo o Atlas da Violência 2025.

Seis de cada dez casos de violência -177.086 no total- ocorreram em casa, de acordo com o levantamento, publicado em maio deste ano. Em seguida, aparecem registros de violência comunitária (59.611) -aquela praticada por pessoas sem vínculo familiar, como vizinhos, colegas ou desconhecidos-, violência mista (34.653) e do tipo institucional (3.925), quando há algum tipo de hierarquia envolvida.

Todas essas categorias registraram aumento na comparação entre 2022 e 2023.