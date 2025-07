Pitbull ataca e mata criança de dois anos em São Paulo

© pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de dois anos morreu após ser atacada pelo pitbull da família na manhã desta segunda-feira (21), em Hortolândia, interior de São Paulo.

A criança estava com a mãe em casa quando o ataque começou. A mulher entrou em desespero e gritou por socorro. Vizinhos perceberam a situação, mas não conseguiram intervir, por isso, acionaram a Polícia Militar.

A menina foi socorrida e não resistiu aos ferimentos.

O cachorro mordeu a criança em diversas partes do corpo, mas principalmente na região da cabeça.

Segundo o capitão Denis Boschi, as equipes chegaram ao local, e o pitbull também tentou atacá-los. Ele só largou a criança depois de ser atingido por três disparos.

A menina foi socorrida pelos PMs em estado grave e foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda.

O cachorro é adulto e estava com a família havia cerca de dois meses. O animal sobreviveu aos disparos e também foi socorrido.

"Ainda estamos apurando qual foi a circunstância, como começou [o ataque], por que começou, onde estava a criança, isso aí a gente não sabe ainda. Vai ser passado por perícia todo local, inclusive a atuação da Polícia Militar pelos disparos efetuados, tudo isso vai ser periciado e vai ser passado para a delegacia para a posterior investigação", explicou o capitão.

"Eles estão desolados com essa situação, é um fato que ninguém espera, ninguém imagina, mas infelizmente ainda continuam acontecendo algumas situações desse tipo. A polícia recomenda sempre que a família analise bem antes de adquirir qualquer tipo de cachorro. A gente sabe que não é a raça que tem o problema e sim, como a gente pode dizer, o instinto do animal, o instinto, a criação, então toda a vida pregressa do animal. A família tem de analisar se é adequado, e cada um tomar a decisão para si", afirmou.