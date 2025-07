Casal de estrangeiros é encontrado morto com drogas e armas em apartamento em Curitiba

© Pixabay

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um casal estrangeiro em Curitiba. Os corpos do norte-americano Ian Alexandrre Bruder Hay, 30, e da sul-africana Anne Leigh Mckenzie, 27, foram encontrados em um apartamento no domingo (20). As mortes teriam acontecido na noite de sábado.

Uma testemunha disse ter visto sangue escorrendo em uma parede do edifício e acionou a Polícia Militar. Já no prédio, agentes viram que o sangue estava escorrendo de um apartamento no andar de cima. Eles tentaram contato com os moradores, mas não tiveram resposta. Então, entraram na unidade e encontraram o homem e a mulher mortos.

Ambos tinham ferimentos de arma de fogo. Conforme a apuração preliminar da polícia, o homem teria atirado contra a mulher e, em seguida, se matado.

A relação entre eles ainda não foi estabelecida. A polícia também apura o motivo da viagem deles ao Brasil.

No local, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, munições, cocaína, seringas, dois carregadores com extensores para 30 munições cada, um carregador caracol com capacidade para 50 munições, seis celulares, duas balanças de precisão, um computador, um canivete, além de relógios e joias.