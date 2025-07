MG: 18 trabalhadores são resgatados em carvoarias clandestinas

© Shutterstock

Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 18 trabalhadores em carvoarias clandestinas em Ubaí, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Federal, os trabalhadores, entre eles um idoso de 64 anos, foram encontrados em quatro carvoarias dentro da área de uma fazenda na zona rural do município.

Além das carvoarias não possuírem licenças ambientais para extração do carvão vegetal e outras autorizações, os funcionários não tinham acesso a equipamentos de proteção individual e eram abrigados em alojamentos em péssimas condições de higiene e insalubres. No local não havia água potável e a alimentação era insuficiente.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os trabalhadores eram das cidades de São João da Ponte, Ubaí e São Romão. Após o resgate e os registros das ocorrências, eles receberam apoio para retornar às cidades de origem.

Os proprietários da fazenda alegaram que a área onde foram instaladas as carvoarias teriam sido arrendadas por terceiros. Os responsáveis foram notificados e poderão pagar multas, além de realizar os pagamentos dos direitos trabalhistas dos funcionários resgatados.

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o crime de redução à condição análoga à escravidão. As penas podem chegar a oito anos de prisão para cada uma das vítimas identificadas.

Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, Minas Gerais é o estado com o maior registro de trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão. Só em 2024, mais de 500 pessoas foram resgatadas.

