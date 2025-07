'Discussão acalorada': O que diz suspeito de matar a própria mãe

© Reprodução

O homem preso por suspeita de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim, de 52 anos, afirmou à Polícia Civil de Minas Gerais que cometeu o crime após uma "discussão acalorada" relacionada a questões financeiras. Matteos França Campos, de 32 anos, confessou o homicídio e declarou estar arrependido.

Segundo informações da polícia, Matteos relatou que estava com muitas dívidas, acumuladas por meio de apostas online e empréstimos consignados. As brigas entre mãe e filho, de acordo com ele, eram frequentes. No entanto, não havia registros policiais anteriores de conflitos entre os dois.

O crime ocorreu no dia 18 de julho, na casa onde ambos moravam, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte. Matteos contou que, durante a discussão, "surtou" e acabou matando a mãe por enforcamento. A perícia ainda apura a causa da morte. Exames iniciais indicam que a vítima não sofreu violência sexual, segundo a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira.

O corpo da professora foi encontrado no último domingo (20), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava coberta por um lençol, seminua, vestindo apenas a parte superior da roupa, e sem qualquer identificação. Foi reconhecida pelo próprio filho.

Matteos utilizou o carro da mãe para transportar o corpo até outra cidade, segundo a investigação. Ele afirmou ter colocado o corpo no porta-malas do veículo. A perícia foi acionada para verificar a veracidade do relato. A apuração preliminar indica que ele agiu sozinho.

O celular do suspeito foi apreendido e a polícia investiga se há comprovação de dívidas com apostas e instituições financeiras. Até o momento, não há indícios de que Matteos exigia dinheiro da mãe para quitar as dívidas. A investigação também tenta descobrir se o crime foi premeditado, hipótese negada pelo investigado.

No mesmo dia em que o crime teria ocorrido, Matteos viajou com amigos. A polícia investiga se a viagem já estava planejada anteriormente. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais anunciou que ele será exonerado do cargo que ocupava na pasta.

Inicialmente, o suspeito disse à polícia que sua mãe estava desaparecida. Ele relatou que se despediu de Tatiana na sexta-feira (18), antes de viajar. Contou ainda que, no sábado, estranhou o fato de ela não responder às mensagens e decidiu voltar para casa. Lá, encontrou o imóvel arrumado e o carro na garagem, mas os óculos, celular e chaves da mãe haviam sumido.

Matteos informou à Polícia Militar que procurou hospitais e o IML, sem sucesso. Também teria solicitado imagens de câmeras de segurança dos vizinhos, que mostraram dois veículos parados em frente à casa na quinta-feira anterior, sem que fosse possível identificar placas ou ocupantes. A defesa do suspeito esteve na delegacia e informou que irá se pronunciar em breve.

