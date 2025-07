Juiz que dirigia bêbado e atropelou ciclista ganha R$ 130 mil por mês

© Divulgação / Disposti Advogados

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61 anos, que foi preso após atropelar uma ciclista enquanto dirigia embriagado em Araçatuba (SP), recebeu um salário líquido médio de R$ 130 mil mensais nos seis primeiros meses deste ano. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Fernando atuou durante a carreira na 1ª Vara Cível de Araçatuba, cidade onde o acidente ocorreu. Ele se aposentou em agosto de 2019 e, desde então, continua recebendo proventos elevados. De janeiro a junho de 2025, ele acumulou R$ 917 mil em valores brutos. Após os descontos, o valor líquido recebido no período foi de R$ 781 mil.

A média mensal de rendimentos líquidos do juiz aposentado nesse semestre foi de aproximadamente R$ 130 mil. Em janeiro, Fernando recebeu R$ 133.271,89. No mês seguinte, foram R$ 119.707,71. Em março, o valor recebido foi de R$ 129.707,71. Em abril, ele recebeu R$ 150.102,95; em maio, o pagamento foi de R$ 139.323,96; e, em junho, R$ 109.323,96.

O UOL tentou contato com a defesa do juiz, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Atropelamento em Araçatuba

O caso ocorreu na última quarta-feira (24), quando Fernando Augusto foi preso em flagrante após atropelar a ciclista Thais Bonatti, de 30 anos, em Araçatuba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o juiz dirigia sob efeito de álcool e levava uma mulher seminua sentada em seu colo no momento do acidente.

As investigações indicam que Fernando passou a madrugada em uma casa noturna com a mulher que o acompanhava e, ao deixar o local, assumiu a direção do veículo. Segundo a polícia, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, com coordenação motora comprometida e fala desconexa. Um exame clínico confirmou que ele estava alcoolizado.

A vítima, Thais Bonatti, foi socorrida e levada à Santa Casa de Araçatuba. Ela permanece internada em estado grave. Segundo o irmão dela, William Aparecido de Andrade, Thais sofreu múltiplos ferimentos. “Ela está com o braço quebrado, com coágulo no cérebro e traumatismo craniano”, relatou ele em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo.

Após a prisão em flagrante, a Justiça converteu a detenção em prisão preventiva. Fernando foi encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis, no interior do estado. A mulher que estava no carro com ele não teve o nome divulgado, e a polícia ainda apura sua participação no episódio. O caso continua sob investigação da Polícia Civil de São Paulo.

