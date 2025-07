Enfermeiro é afastado sob suspeita de dopar paciente para roubar aliança no DF

© iStock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um enfermeiro foi afastado sob suspeita de dopar um paciente e roubar sua aliança durante atendimento no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele não teve o nome divulgado.

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) confirmou o afastamento do funcionário. Segundo a pasta, a medida foi tomada para que os fatos possam ser devidamente apurados e as providências cabíveis adotadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu na tarde do dia 17. A vítima, segundo o documento, afirmou que estava internada quando o funcionário informou que seria aplicada uma medicação. O caso foi comunicado à 15ª Delegacia de Polícia no último dia 22.

Após o procedimento, o paciente ficou desacordado e, ao despertar, notou que sua aliança havia sido roubada.

A Polícia Civil informou que investiga a suspeita de que o enfermeiro tenha utilizado o medicamento para dopar o paciente e pegar a joia.

