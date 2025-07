Adolescente é suspeito de matar morador de rua a facadas em MG, filmar e postar nas redes sociais

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar um homem em situação de rua com 50 facadas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, e postar vídeos do ataque em redes sociais.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (28), próximo a um ginásio poliesportivo no bairro Santa Rosália.

O jovem foi apreendido no mesmo dia em Jundiaí, interior de São Paulo, quando fugia para a cidade de São Paulo, de acordo com a polícia.

José Carlos da Silva, 47, dormia sobre um colchão nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Vereador José Isaías de Araújo quando foi atingido por dezenas de golpes de facas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas constatou a morte do homem ainda no local.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o adolescente foi identificado como autor do ataque logo após o crime, pois ele postou imagens em redes sociais e vídeos nos quais aparecia esfaqueando a vítima.

Os investigadores, então, descobriram que ele fugia para a capital paulista e embarcaria em um ônibus na rodoviária de Campinas, no interior de São Paulo.

A polícia de Minas Gerais formalizou pedido de apoio para a Polícia Civil de São Paulo, mas o adolescente havia embarcado e o ônibus já havia deixado o terminal de Campinas quando as equipes chegaram.

Foram acionados então a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária, que conseguiram interceptar o ônibus na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Jundiaí, onde o adolescente foi abordado e confessou ter matado a vítima, segundo a polícia.

No momento da apreensão, o jovem estava com duas facas com vestígios de sangue, além de um aparelho celular com vídeos gravados durante o ataque. Os objetos foram recolhidos e encaminhados para análise pericial.

O adolescente contou aos policiais que matou o homem durante um ataque emocional, de acordo com a Polícia Civil.

O suspeito foi apreendido e colocado à disposição da Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí.

