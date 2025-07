Chacina deixa quatro mortos no interior do Ceará

© Shutterstock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Quatro homens foram encontrados mortos com disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (31) no bairro Esmerino Gomes, em Itapajé, a 131 km de Fortaleza, no interior do Ceará. Os corpos estavam em uma rua. As vítimas ainda não foram identificadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que todas as forças de segurança estão mobilizadas para localizar e capturar os envolvidos nas mortes. A pasta diz que a região recebeu reforço de policiamento ostensivo após o crime.

Segundo a pasta, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense apuram as circunstâncias do crime.

Horas antes do crime, o prefeito de Itapajé, Nonatinho (Republicanos), registrou um encontro com representantes do Governo do Ceará para debater a segurança pública. Nele, o gestor municipal declarou que estavam ocorrendo "muitos episódios desagradáveis, muitos problemas que têm deixado a população em estado de pavor, completamente apavorada".

A gestão municipal foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação.

Como a Folha mostrou, o Nordeste concentra as cidades mais violentas do país, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados na semana passada.

Estão nesta região brasileira os 12 municípios com as maiores taxas de mortes violentas intencionais registradas em 2024, considerando cidades com população igual ou maior a 100 mil habitantes. Maranguape (CE) lidera o ranking das cidades com as maiores taxas, com um índice de 79,9.

