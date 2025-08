Tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenar pornografia infantil

© Reuters

Gilberto Firmo, de 52 anos, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente do PL Mulher, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual infantil. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Ceilândia (DF).

Segundo a investigação, Firmo é suspeito de guardar fotos e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a corporação, o mandado foi expedido pela Justiça goiana devido à "robustez dos elementos colhidos" na investigação, que apura crimes praticados pela internet.

Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos EUA a tentativa de golpe O ministro disparou contra a articulação do deputado junto à Casa Branca para prejudicá-lo e conseguir anistia para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro Agência Brasil | 20:20 - 01/08/2025

Durante a operação, os agentes encontraram no celular do investigado dezenas de arquivos com conteúdo criminoso. O material estava armazenado diretamente na memória do aparelho. A polícia também solicitou e obteve autorização judicial para a quebra telemática de dispositivos eletrônicos, com o objetivo de aprofundar as investigações.

O celular de Gilberto foi apreendido e será submetido à análise pericial. A polícia não informou se outros dispositivos também foram recolhidos na ação. Segundo os investigadores, ele é surdo, o que foi levado em consideração no cumprimento da prisão.

A audiência de custódia está prevista para ocorrer neste sábado (2). Nela, o Judiciário decidirá se a prisão será mantida e se o suspeito continuará detido durante o andamento do processo. A pena para o crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes varia de um a quatro anos de prisão, além de multa.

A defesa de Gilberto confirmou a prisão. O advogado Samuel Magalhães afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo do inquérito policial nem ao material apreendido. “Qualquer manifestação conclusiva será feita em momento oportuno, com base na análise técnica e responsável dos elementos constantes dos autos”, declarou.

Acusada de ser “ex-garota de programa”, Michelle Bolsonaro entra com ação A iniciativa veio após declarações feitas pela apresentadora, que acusou Michelle de ser uma “ex-garota de programa” em comparações com a atual primeira-dama, Janja. Guilherme Bernardo | 09:17 - 28/06/2025

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados por meio do Disque 100 (de forma anônima), em delegacias de polícia, Conselhos Tutelares e também diretamente à Promotoria da Infância e Juventude no Fórum da cidade.

Em situações flagrantes, o número indicado é o 190, da Polícia Militar. O Código Penal prevê punição para quem se omite diante de situações de violência ou risco. A Lei Henry Borel também estabelece sanções para casos de omissão, especialmente por parte de servidores públicos em funções como educação, saúde e assistência social.

Violência sexual no Brasil

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que, em 2019, o país registrou 181 casos de estupro por dia. No primeiro semestre de 2020, foram 141 registros diários. Em 58% dos casos, as vítimas tinham até 13 anos, caracterizando estupro de vulnerável.