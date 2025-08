Carregamento de carne é saqueado na frente de blindado da PM no Rio

© Shutterstock

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Moradores do complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro, saquearam um carregamento de carne diante de um blindado da Polícia Militar nesta quarta-feira (5). Algumas pessoas chegaram a subir no veículo.

A carga roubada pertence à empresa Friboi e estava em um caminhão que foi roubado nas imediações. O motorista foi obrigado pelos criminosos a levar a carga para o interior da favela. Depois, o homem foi liberado.

Nesse instante, a Polícia Militar chegou ao local, mas o saque continuou. Agentes tentaram reagir com gás de pimenta e foram expulsos do local. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo de carga dentro da comunidade. Parte dos produtos foi localizada em uma área conhecida como Bin Laden. A Pedreira tem influência da facção Terceiro Comando Puro.

Em nota, a PM informou que parte dos itens foi recuperada e que a ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).

Após o episódio, o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, determinou a ocupação da comunidade.

"O que a gente viu é uma grande concentração de pessoas e uma questão social envolvida. A gente precisa tratar essa questão de uma maneira muito profissional e equilibrada", disse Menezes à TV Globo, que transmitiu as imagens.

"Policiais militares inicialmente tentaram conter, mas tendo em vista que o bem maior a ser protegido é a vida das pessoas, houve a necessidade de que a gente fizesse apenas uma contenção. Há um deslocamento de reforço policial para que a gente possa ocupar essa comunidade", emendou.

O assunto se tornou um dos mais comentados na rede social X (antigo Twitter), com críticas e elogios à atuação da polícia.

O complexo da Pedreira é formado pela favela da Pedreira (que dá nome ao complexo), Faz Quem Quer, Quitanda, Buriti, Congonhas, Água Branca, Fubá, Jurema, Para Pedro, Chaves e Jardim do Amanhã. O conjunto de favelas fica no bairro de Costa Barros, distante cerca de 25 quilômetros de Copacabana, na zona sul.

