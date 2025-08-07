Notícias ao Minuto
Polícia faz operação em três estados contra influenciadores que divulgam jogo do tigrinho

15 influenciadores são alvos da operação por usarem as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes

07/08/2025 12:00

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (7) contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

 

A Operação Desfortuna é realizada pela DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os alvos da operação são 15 influenciadores que usam as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes.

Segundo os agentes, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.

"No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor", afirmou a Polícia Civil. Relatórios de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões", afirma a corporação.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, diz a investigação.

A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.

As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) e com o Lab-LD (Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil.

