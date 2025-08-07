Polícia faz operação em três estados contra influenciadores que divulgam jogo do tigrinho

© Facebook/ PCPR - Polícia Civil do Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (7) contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

A Operação Desfortuna é realizada pela DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os alvos da operação são 15 influenciadores que usam as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes.

Segundo os agentes, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.

"No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor", afirmou a Polícia Civil. Relatórios de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões", afirma a corporação.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, diz a investigação.

A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.

As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) e com o Lab-LD (Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil.