'Estou perdendo os sentidos, sangrando', disse PM após ser baleado em Paraisópolis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após iniciar uma perseguição a um motociclista na Chácara Santo Antonio, na tarde desta quinta-feira (7), o cabo Johannes Kennedy Santana Lino foi atingido por um tiro no pescoço quando tentava prender o suspeito dentro da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a PM foi acionada após denúncias de que três criminosos em motos participaram de um arrastão com ao menos nove vítimas.

O policial atingido pertence ao 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Santo Amaro) e iniciou a perseguição após avistar um dos suspeitos na moto. O abordado fugiu e seguiu cerca de 7 quilômetros até a rua Itajubaquara.

A Folha de S.Paulo teve acesso à gravação da câmera corporal do policial, que mostra a perseguição e o momento em que levou o tiro no pescoço, pedindo socorro ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ao chegar a uma viela dentro de Paraisópolis, o suspeito deixou a moto caída e saiu correndo. O policial prosseguiu e o alcançou, gritando "parou, parou!". O suspeito parou de correr e colocou as mãos na cabeça por um instante, mas logo voltou a correr no sentido contrário.

O PM deu a volta e voltou a alcançar o suspeito, que, desta vez, partiu para cima do policial, iniciando a briga. O homem chegou a falar "perdi", quando o PM respondeu "perdeu mesmo", imobilizando o suspeito no chão. Pelo rádio, ele pediu apoio do Copom, enquanto mantinha o homem deitado de bruços no chão.

Nesse momento, um outro homem apareceu e começou a falar que não era para bater no suspeito, e o PM respondeu que ele estava roubando. Após alguns instantes de gritaria, o suspeito tentou se desvencilhar e o PM empunhou sua arma.

O outro homem começou a puxar o suspeito, falando para o cabo soltá-lo. Quando o PM apontou a arma, o outro ficou repetindo "olha essa arma na mão". Instantes depois, com a imagem encoberta, ouviu-se um tiro, o policial caiu e o suspeito e o outro homem correram.

Outro vídeo da ação mostra que o suspeito já estava com uma arma na mão ao lado do corpo, escondendo do policial, quando o outro homem tentava soltá-lo. Foi quando o policial o puxou para o lado de um carro que o suspeito levantou a arma e atirou no PM, fugindo em seguida.

Ao cair, o cabo pediu socorro pelo rádio: "Copom, estou baleado. Manda apoio. Eles roubaram minha arma". Depois, ele passou o nome da rua e completou: "Estou perdendo os sentidos, estou sangrando, estou perdendo muito sangue".

Após falar isso, uma gota de sangue caiu sobre a tela do celular.

Lino foi socorrido pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas, onde passou por exames. Ele foi atendido consciente e não corre risco de morrer, segundo a Polícia Militar.

Na sequência, ao menos duas dezenas de policiais ocuparam a favela em busca dos acusados. Segundo a PM, um deles foi identificado, tem 19 anos e estava pilotando uma moto roubada.