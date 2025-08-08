Notícias ao Minuto
'Estou perdendo os sentidos, sangrando', disse PM após ser baleado em Paraisópolis

Johannes Kennedy Santana Lino foi atingido por um tiro no pescoço quando tentava prender um suspeito dentro da favela de Paraisópolis, em São Paulo

© Sergio Flores/Getty Images

Folhapress
08/08/2025 06:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após iniciar uma perseguição a um motociclista na Chácara Santo Antonio, na tarde desta quinta-feira (7), o cabo Johannes Kennedy Santana Lino foi atingido por um tiro no pescoço quando tentava prender o suspeito dentro da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a PM foi acionada após denúncias de que três criminosos em motos participaram de um arrastão com ao menos nove vítimas.

O policial atingido pertence ao 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Santo Amaro) e iniciou a perseguição após avistar um dos suspeitos na moto. O abordado fugiu e seguiu cerca de 7 quilômetros até a rua Itajubaquara.

A Folha de S.Paulo teve acesso à gravação da câmera corporal do policial, que mostra a perseguição e o momento em que levou o tiro no pescoço, pedindo socorro ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ao chegar a uma viela dentro de Paraisópolis, o suspeito deixou a moto caída e saiu correndo. O policial prosseguiu e o alcançou, gritando "parou, parou!". O suspeito parou de correr e colocou as mãos na cabeça por um instante, mas logo voltou a correr no sentido contrário.

O PM deu a volta e voltou a alcançar o suspeito, que, desta vez, partiu para cima do policial, iniciando a briga. O homem chegou a falar "perdi", quando o PM respondeu "perdeu mesmo", imobilizando o suspeito no chão. Pelo rádio, ele pediu apoio do Copom, enquanto mantinha o homem deitado de bruços no chão.

Nesse momento, um outro homem apareceu e começou a falar que não era para bater no suspeito, e o PM respondeu que ele estava roubando. Após alguns instantes de gritaria, o suspeito tentou se desvencilhar e o PM empunhou sua arma.

O outro homem começou a puxar o suspeito, falando para o cabo soltá-lo. Quando o PM apontou a arma, o outro ficou repetindo "olha essa arma na mão". Instantes depois, com a imagem encoberta, ouviu-se um tiro, o policial caiu e o suspeito e o outro homem correram.

Outro vídeo da ação mostra que o suspeito já estava com uma arma na mão ao lado do corpo, escondendo do policial, quando o outro homem tentava soltá-lo. Foi quando o policial o puxou para o lado de um carro que o suspeito levantou a arma e atirou no PM, fugindo em seguida.

Ao cair, o cabo pediu socorro pelo rádio: "Copom, estou baleado. Manda apoio. Eles roubaram minha arma". Depois, ele passou o nome da rua e completou: "Estou perdendo os sentidos, estou sangrando, estou perdendo muito sangue".
Após falar isso, uma gota de sangue caiu sobre a tela do celular.

Lino foi socorrido pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas, onde passou por exames. Ele foi atendido consciente e não corre risco de morrer, segundo a Polícia Militar.

Na sequência, ao menos duas dezenas de policiais ocuparam a favela em busca dos acusados. Segundo a PM, um deles foi identificado, tem 19 anos e estava pilotando uma moto roubada.

