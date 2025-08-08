Empresário é preso por espancar companheira em elevador de condomínio no DF

© Shutterstock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um empresário foi preso nesta quarta-feira (6) por agredir a companheira no elevador do prédio em que moravam, no Distrito Federal, no dia 1º.

Imagens de câmeras se segurança mostram Cleber Lúcio Borges, 55, desferindo socos e cotoveladas na vítima, de 34 anos.

Ele foi preso em flagrante em seu estabelecimento. Na casa de Borges, a polícia encontrou duas armas de fogo e diversas munições, que foram apreendidas, de acordo com a Polícia Civil.

Por meio de nota, a defesa do empresário afirmou "o caso está em fase de apuração, e as condutas supostamente perpetradas estão em fase de investigações, não sendo objeto de qualquer denúncia. Todas as medidas de defesa cabíveis estão sendo tomadas. O investigado possui total serenidade e confiança na realização da justiça, sendo o maior interessado para elucidação dos fatos e reitera sua mais íntegra idoneidade".

O empresário teve fiança arbitrada e fez o pagamento, mas foi mantido em prisão preventiva pela suspeita de violência doméstica.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio da mãe da vítima, conforme explicou o delegado-chefe adjunto da 4ª Delegacia de Polícia, Marcos Paulo Loures, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo relato dela à polícia, o casal discutiu após uma festa de casamento. Quando o casal retornava para casa, Borges saiu do veículo e mandou a companheira também sair, dizendo que "ia dar uma lição nela". Percebendo que seria agredida, ela seguiu com o carro, deixando-o a pé.

A vítima, então, ligou para uma amiga perguntando se poderia ir para a casa dela, pois estava com medo e seguiu para o condomínio.

O delegado explicou que eles estavam próximos ao prédio e Borges chegou antes que a companheira e desceu de elevador até a garagem.

"Quando ela estava esperando o elevador, ele já a surpreendeu com as agressões brutais conforme foram captadas nas câmeras do condomínio. A mãe disse que ela já vinha sendo vítima de violências não só físicas, como violência psicológica", explicou o delegado.

Após o relato da mãe, uma equipe do plantão foi ao hospital onde a vítima está internada e confirmou que as agressões ocorreram.

"A vítima está incomunicável em razão de saúde. Então estamos aguardando ela se restabelecer para que possa ser ouvida. Nós estamos aguardando a resposta do hospital com relação ao prontuário da vítima para que possam informar todas as lesões, todo o quadro físico que ela chegou no hospital, o quadro de saúde", complementou.

Na segunda-feira (4), a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito e busca e apreensão em sua residência.

No local foram apreendidas uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado, além de 518 munições de calibres diversos.