Corpos de esposa e bebê de sargento são achados abraçados após crime

Na madrugada de domingo, 10, Dia dos Pais, um crime abalou o Morro Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos, matou a esposa Gabrielly Simões Silva, de 21, e a filha do casal, Jade Caroline Simões Martins, de um ano, antes de tirar a própria vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h e, ao chegar à residência, encontrou os três corpos em um quarto. Gabrielly estava abraçada com a criança, ambas cercadas por uma grande quantidade de sangue. O boletim de ocorrência relata que as paredes apresentavam diversos respingos, e próximo ao corpo de Pedro havia uma pistola. Uma testemunha informou aos policiais que ele tinha a arma por ser 3º sargento do Exército Brasileiro.

O armamento foi apreendido e encaminhado à perícia, que também realizará exames necroscópicos e análises no local para esclarecer a dinâmica e as circunstâncias do crime. Posteriormente, as autoridades confirmaram que se tratava de um caso de feminicídio seguido de suicídio.

O registro policial aponta que Pedro Henrique já tinha antecedentes de violência doméstica contra Gabrielly. Em 2023, ela foi vítima de lesão corporal e ameaça praticadas por ele.

Em nota, o Comando Militar do Sudeste lamentou as mortes e informou que, por não se tratar de crime militar, a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. O Exército declarou que informações adicionais devem ser obtidas com a autoridade policial responsável.





