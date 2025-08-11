Notícias ao Minuto
Corpos de esposa e bebê de sargento são achados abraçados após crime

Crime ocorreu na madrugada do Dia dos Pais, no Morro Nova Cintra. Polícia investiga feminicídio seguido de suicídio. Arma usada pelo militar foi apreendida e será periciada para esclarecer a dinâmica das mortes

11/08/2025 07:40 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto

Na madrugada de domingo, 10, Dia dos Pais, um crime abalou o Morro Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos, matou a esposa Gabrielly Simões Silva, de 21, e a filha do casal, Jade Caroline Simões Martins, de um ano, antes de tirar a própria vida.

 

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h e, ao chegar à residência, encontrou os três corpos em um quarto. Gabrielly estava abraçada com a criança, ambas cercadas por uma grande quantidade de sangue. O boletim de ocorrência relata que as paredes apresentavam diversos respingos, e próximo ao corpo de Pedro havia uma pistola. Uma testemunha informou aos policiais que ele tinha a arma por ser 3º sargento do Exército Brasileiro.

O armamento foi apreendido e encaminhado à perícia, que também realizará exames necroscópicos e análises no local para esclarecer a dinâmica e as circunstâncias do crime. Posteriormente, as autoridades confirmaram que se tratava de um caso de feminicídio seguido de suicídio.

O registro policial aponta que Pedro Henrique já tinha antecedentes de violência doméstica contra Gabrielly. Em 2023, ela foi vítima de lesão corporal e ameaça praticadas por ele.

Em nota, o Comando Militar do Sudeste lamentou as mortes e informou que, por não se tratar de crime militar, a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. O Exército declarou que informações adicionais devem ser obtidas com a autoridade policial responsável.
 
 

