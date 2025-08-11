Policial civil é baleado em tentativa de assalto na marginal Tietê

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto na marginal Tietê terminou com um assaltante morto e um policial civil baleado. O caso aconteceu na noite do sábado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o agente parou para ajudar duas mulheres a trocar o pneu do carro delas, que estourou após atingir um objeto na pista.

Foi nesse momento que três homens armados saíram de uma área de mata e anunciaram o assalto, disse a SSP.

Após troca de tiros, o policial, mesmo ferido, dirigiu até um pronto-socorro, onde permanece internado com quadro estável. Já o suspeito atingido morreu após ser socorrido, e os outros dois fugiram.

De acordo com a SSP, foram recolhidos cartuchos de munição e a arma usada pelo suspeito morto.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e morte decorrente de intervenção policial pela 1ª Delegacia da DISCCPAT (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), da Polícia Civil.

As investigações têm apoio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).