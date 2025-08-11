Notícias ao Minuto
Procurar

Policial civil é baleado em tentativa de assalto na marginal Tietê

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o agente parou para ajudar duas mulheres a trocar o pneu do carro delas, que estourou após atingir um objeto na pista

Policial civil é baleado em tentativa de assalto na marginal Tietê

© iStock

Folhapress
11/08/2025 09:48 ‧ há 4 horas por Folhapress

Justiça

São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto na marginal Tietê terminou com um assaltante morto e um policial civil baleado. O caso aconteceu na noite do sábado.

 

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o agente parou para ajudar duas mulheres a trocar o pneu do carro delas, que estourou após atingir um objeto na pista.

Foi nesse momento que três homens armados saíram de uma área de mata e anunciaram o assalto, disse a SSP.

Após troca de tiros, o policial, mesmo ferido, dirigiu até um pronto-socorro, onde permanece internado com quadro estável. Já o suspeito atingido morreu após ser socorrido, e os outros dois fugiram.

De acordo com a SSP, foram recolhidos cartuchos de munição e a arma usada pelo suspeito morto.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e morte decorrente de intervenção policial pela 1ª Delegacia da DISCCPAT (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), da Polícia Civil.

As investigações têm apoio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Corpos de esposa e bebê de sargento são achados abraçados após crime

Corpos de esposa e bebê de sargento são achados abraçados após crime

Crime ocorreu na madrugada do Dia dos Pais, no Morro Nova Cintra. Polícia investiga feminicídio seguido de suicídio. Arma usada pelo militar foi apreendida e será periciada para esclarecer a dinâmica das mortes

Notícias ao Minuto | 07:40 - 11/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você