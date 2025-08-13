Justiça determina suspensão de redes de Hytalo Santos, exposto por Felca

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça da Paraíba determinou, em decisão liminar, que Hytalo Santos tenha todos os perfis das redes sociais suspensas, com interrupção de monetização. Além disso, também determinou o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menores de idade.

A defesa de Hytalo ainda pode recorrer à decisão. A informação foi publicada pelo Ministério Público da Paraíba, que havia solicitado estas medidas ao TJ, na segunda-feira (11), por meio da promotora de Justiça Ana Maria França.

A Justiça também acatou outra recomendação, realizada em conjunto com o Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado), Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil, que solicitava que uma das empresas de Hytalo, que atua no ramo de rifas e sorteios, seja suspensa.

A recomendação foi encaminhada para a Lotep (Loteria do Estado da Paraíba). Isso porque os órgãos entenderam que a empresa fazia uso irregular de imagem de menores de 18 anos.

O influenciador é investigado pela Promotoria da Paraíba desde o ano passado sob suspeita de exploração de adolescentes e crianças. O caso viralizou após o youtuber Felca, em vídeo intitulado "Adultização", denunciar cenas de suposta exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais.

O influenciador Hytalo Santos promove vídeos com adolescentes que envolvem dinâmicas em que os jovens se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. No vídeo, Felca alerta que o influenciador lucra com a sexualização juvenil.

Hytalo, que acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram -que foi desativado na última sexta-feira (8)– e 5 milhões no YouTube, foi procurado pelo e-mail, mas não retornou até a publicação desta reportagem.

Influenciador acusado por Felca de explorar adolescentes é investigado pelo Ministério Público No vídeo publicado nesta semana, Felca critica os conteúdos promovidos por Hytalo nas redes sociais, que incluem dinâmicas em que adolescentes se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais, e o acusa de lucrar com a sexualização juvenil Folhapress | 11:12 - 11/08/2025

Em outras ocasiões, ele já se defendeu sobre a investigação do Ministério Público pelas redes sociais e afirmou que mantém uma família não tradicional. "O pessoal aqui de casa é como se fosse uma família. Mas o pessoal não nos vê como família porque não somos uma família padrão ou tradicional", diz ele.

Ele ainda descreve que se trata de "uma ligação de muito amor e muito afeto". "A gente vai lá [à Promotoria] e explica tudo. As mães dos emancipados vão lá, dão a versão delas, como nos conhecemos, como essa família se constituiu."

A Folha de S.Paulo apurou que Hytalo alega às autoridades que os pais autorizam que ele tenha tutela dessas crianças e adolescentes. Ele afirma ainda que os matricula em escolas particulares e arca com os gastos educacionais e, em troca, produz os conteúdos para redes sociais. Hoje, apenas duas adolescentes viveriam com ele.