Após matar gari em discussão de trânsito, empresário passeia com cachorro

© Reprodução- Instagram

René da Silva Nogueira Junior foi preso sob a acusação de assassinar a tiros um gari durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. O crime, ocorrido na segunda-feira (11) no bairro Vista Alegre, resultou na morte de Laudemir, que trabalhava para uma empresa terceirizada. O empresário foi detido em uma academia de alto padrão e agora responderá por homicídio qualificado.

O boletim de ocorrência detalha que, por volta das 9h, René, em seu veículo da marca BYD, se desentendeu com a condutora de um caminhão de lixo. Após o motorista ameaçar atirar "na cara dela" se não recebesse passagem, ele teria efetuado os disparos contra a equipe de garis, atingindo Laudemir no peito. A vítima chegou a ser levada para um hospital em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.



Acusado negou crime e agiu com frieza, diz Polícia



Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a Delegacia de Homicídios de Minas Gerais informou que, apesar de negar qualquer participação no caso, o acusado se comportou de maneira fria após o crime. Segundo o delegado Evandro Radaelli, René Nogueira seguiu sua rotina normalmente. “Ele relatou o dia dele... Teria trocado de roupa, desceu com os cachorros para passear e depois foi para a academia, onde foi abordado”, afirmou Radaelli.

"Todas as testemunhas foram unânimes ao confirmar que René estava muito alterado. Eles pediram paciência para o autor, porque era uma rua estreita com carros estacionados dos dois lados, mas ele não quis esperar. Começou a esbravejar, a motorista manobrou o caminhão e pediram para ele passar. Ele passou, freou o carro bruscamente, voltou e deu um golpe na arma. O carregador caiu, ele reinseriu o carregador, apontou para a vítima, disparou e foi embora caminhando de forma tranquila, mas com aquele semblante de bravo", disse o delegado Matheus Moraes Barros

Investigação e implicações para a esposa delegada



A prisão de René foi possível graças ao relato das testemunhas, que o reconheceram, e à identificação da placa do veículo. A polícia apreendeu uma arma de fogo pertencente à esposa do suspeito, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que é delegada da Polícia Civil, para verificar se ela foi a utilizada no crime.

A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais abriu um Processo Administrativo Disciplinar para investigar se René tinha acesso à arma e se a delegada tinha conhecimento do assassinato. Em seu depoimento, ela negou qualquer envolvimento do marido no caso. A polícia informou que, por ora, a delegada permanece em seu cargo, já que não há provas que a liguem ao homicídio.

René da Silva Nogueira Junior foi encaminhado ao sistema prisional e enfrentará acusações de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ameaça.

Repercussão

A empresa Localix Serviços Ambientais, onde Laudemir trabalhava, lamentou a perda em um comunicado, classificando o caso como uma "violência injustificável". O prefeito de Belo Horizonte, por sua vez, manifestou solidariedade à família do gari através de suas redes sociais.