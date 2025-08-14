Notícias ao Minuto
Empresário preso por matar gari já era réu por agressão à ex em SP

Renê da Silva Nogueira Junior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte, responde também a processo por agressões à ex-companheira em Cotia, São Paulo, com relatos de violência física, psicológica e patrimonial ao longo de quatro anos de relacionamento

Renê da Silva Nogueira Junior

Renê da Silva Nogueira Junior, preso preventivamente em Belo Horizonte pelo homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, responde também a um processo por violência doméstica ocorrido em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, em maio de 2023.

 

De acordo com registros policiais, a vítima, que era companheira de Renê à época, relatou ter sofrido agressões físicas, psicológicas e patrimoniais durante cerca de quatro anos de relacionamento. Em um dos episódios descritos, em 2021, ela foi empurrada contra a parede após o empresário não encontrar a própria carteira. O impacto provocou a fratura de um dos pés da mulher.

A denúncia aponta ainda ameaças contra familiares da vítima e maus-tratos a animais domésticos como forma de intimidação. Ela também afirmou ter sido impedida de trabalhar e alvo de chantagens financeiras. Segundo o depoimento, Renê utilizava medicamentos sem prescrição e possuía arma de fogo sem porte legal. A Justiça concedeu medida protetiva de urgência à mulher.

O caso tramita no Judiciário paulista e pode influenciar a situação penal de Renê, caso seja condenado pelo assassinato de Laudemir, uma vez que o histórico de violência pode ser considerado na fixação da pena.

O crime em Minas Gerais ocorreu em 11 de agosto deste ano, durante uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. A vítima, de 44 anos, foi atingida por disparos enquanto trabalhava. Segundo a Polícia Civil mineira, o acusado deixou o local caminhando e manteve a rotina até ser localizado e preso em uma academia.

Renê passou por audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

