Defesa deixa caso de Hytalo Santos, investigado por exploração de menores

A defesa do influenciador paraibano Hytalo Santos comunicou nesta quarta-feira (13) que não irá mais representá-lo no processo em que ele é investigado por suspeita de exploração e exposição de crianças e adolescentes. A decisão ocorre em meio a uma série de medidas judiciais contra o influenciador, que incluem o bloqueio de suas redes sociais e a remoção de conteúdos envolvendo menores.

Por determinação da Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel de Hytalo. O condomínio, no entanto, informou que equipamentos eletrônicos já haviam sido retirados antes da operação. A Justiça também ordenou que plataformas suspendam os perfis do influenciador e apaguem qualquer material com a participação de crianças ou adolescentes.

O Ministério Público da Paraíba apura denúncias de que Hytalo teria promovido festas com consumo de bebidas alcoólicas e presença de adolescentes fazendo topless em um condomínio de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. Segundo a promotora Ana Maria França, vizinhos relataram eventos frequentes até altas horas, com comportamentos que motivaram a investigação.

As apurações, iniciadas no fim de 2024, resultaram no bloqueio das contas de Hytalo nas redes sociais e na proibição de contato com os adolescentes citados no processo. A promotora também ingressou com ação civil pública para impedir a monetização de conteúdos do influenciador.

Hytalo foi ouvido pelo Ministério Público em maio deste ano e negou as acusações. As vítimas não prestaram novos depoimentos para evitar a revitimização. Após denúncia pública feita pelo humorista Felca, a conta de Hytalo no Instagram foi retirada do ar. Outras plataformas, como YouTube e TikTok, também adotaram medidas restritivas contra o influenciador.