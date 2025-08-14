PF apreendeu quase R$ 2 milhões em operação contra corrupção em São Bernardo do Campo

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal já apreendeu quase R$ 2 milhões na operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura de São Bernardo do Campo.

O prefeito, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado pela Justiça do cargo por um ano. A prefeitura afirma que vai colaborar com as investigações. A operação também determinou o afastamento de dois vereadores e a prisão de outros dois investigados.

Dados divulgados pela Polícia Federal no início da manhã somavam cerca de R$ 400 mil foram recolhidos em uma construtora envolvida no esquema e outros R$ 948,5 mil em uma empresa de comércio e distribuição de medicamentos.

No início da tarde, a PF, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa de exportação e importação, concluiu a contagem do dinheiro e disse ter apreendido R$ 1,94 milhão.

Além de dinheiro vivo -o que inclui quantias em dólares e euros- foram apreendidos relógios, pistolas e munições.

A investigação começou em julho de 2025, a partir da apreensão de 14 milhões em espécie (entre reais e dólares), encontrados com um servidor público vinculado aos investigados. Com a análise de materiais apreendidos, foi desvendado um esquema estruturado entre a alta administração municipal, segundo a investigação.

Segundo o Ministério Público, a investigação apontou "uma complexa rede criminosa, com uma estrutura definida e um 'modus operandi' peculiar, voltada para a captação e movimentação de valores ilícitos no âmbito da Prefeitura de São Bernardo do Campo". Ao todo, 34 pessoas tiveram a suspensão de sigilo bancário e fiscal.