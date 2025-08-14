Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Infraestrutura de Buriti, no interior do Maranhão, foi morto nesta quinta-feira (14) por um guarda municipal após uma discussão entre os dois no centro da cidade.

Antônio José Ferreira da Silva, conhecido como "Toinho Francês", foi baleado na região do peito, segundo a Polícia Civil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Motivação para a discussão não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Buriti.

Guarda foi preso em flagrante por policiais militares. Toinho deixa esposa e oito filhos.

Prefeitura de Buriti decretou luto de três dias. "A prefeitura expressa suas condolências à família e amigos e a toda a população buritiense, rogando a Deus que conforte os corações enlutados.