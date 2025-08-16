Menino de 7 anos é baleado durante aula de educação física no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de sete anos foi baleada dentro de uma escola municipal, em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Com ferimentos nas nádegas e virilha, ela recebeu alta após ser socorrida.
De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava na aula de educação física quando foi ferida. Um projétil de fuzil foi encontrado no local e encaminhado para perícia.
A Polícia Militar afirmou que não realizava operação no local. Rio das Pedras é uma região controlada pela milícia, mas em conflito com o Comando Vermelho.
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que não havia "operação policial em curso na região da unidade. O estudante foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, acompanhado por representantes da secretaria, e já recebeu alta".
"A prefeitura lamenta que episódios de violência como este impactem as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem", acrescentou.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), na manhã desta sexta-feira (15), e foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).
Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revelou que, em 2025, 12 crianças de 0 a 11 anos foram baleadas na Região Metropolitana do Rio -duas morreram e dez ficaram feridas.