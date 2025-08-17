Três mulheres são assassinadas após desaparecimento na orla de Ilhéus

© Reprodução- Redes Sociais

Três mulheres foram encontradas mortas neste sábado (16) em uma área de mata na orla de Ilhéus, no sul da Bahia. Elas estavam desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15), após saírem para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários.

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20. Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal e moravam a poucos metros da praia, onde câmeras registraram o grupo caminhando momentos antes do crime.

Os corpos apresentavam marcas de facadas. O cachorro foi encontrado vivo, preso em um coqueiro próximo ao local. A Polícia Civil investiga autoria e motivação, mas até agora não há suspeitos presos.

A Prefeitura de Ilhéus e o sindicato de professores decretaram luto oficial e divulgaram notas de pesar, destacando a dedicação das educadoras à comunidade e cobrando agilidade nas investigações.