Notícias ao Minuto
Procurar

Três mulheres são assassinadas após desaparecimento na orla de Ilhéus

Corpos de duas professoras e da filha de uma delas foram encontrados com marcas de facadas perto da Praia dos Milionários. Cachorro que acompanhava o grupo foi achado vivo. Prefeitura decretou luto e sindicato cobra agilidade nas investigações

Três mulheres são assassinadas após desaparecimento na orla de Ilhéus

© Reprodução- Redes Sociais

Notícias ao Minuto
17/08/2025 05:55 ‧ há 12 minutos por Notícias ao Minuto

Justiça

Ilhéus - BA

Três mulheres foram encontradas mortas neste sábado (16) em uma área de mata na orla de Ilhéus, no sul da Bahia. Elas estavam desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15), após saírem para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários.

 

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20. Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal e moravam a poucos metros da praia, onde câmeras registraram o grupo caminhando momentos antes do crime.

Os corpos apresentavam marcas de facadas. O cachorro foi encontrado vivo, preso em um coqueiro próximo ao local. A Polícia Civil investiga autoria e motivação, mas até agora não há suspeitos presos.

A Prefeitura de Ilhéus e o sindicato de professores decretaram luto oficial e divulgaram notas de pesar, destacando a dedicação das educadoras à comunidade e cobrando agilidade nas investigações.

Arma usada para matar gari é de delegada mulher de empresário preso em BH, aponta perícia

Arma usada para matar gari é de delegada mulher de empresário preso em BH, aponta perícia

Ela é esposa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que está preso sob suspeita pela morte do gari após uma briga de trânsito no início da semana. Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (11), horas após a morte de Laudemir

Folhapress | 14:45 - 16/08/2025

 

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você