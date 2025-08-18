Notícias ao Minuto
Procurar

Mulher de 20 anos mata namorado em briga por celular na Bahia

O crime aconteceu em Formosa do Rio Preto, após a suspeita exigir acesso ao celular do companheiro. Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, foi esfaqueado no tórax, socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Mulher de 20 anos mata namorado em briga por celular na Bahia

© Reprodução- Redes Sociais

Notícias ao Minuto
18/08/2025 03:55 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Justiça

Formosa do Rio Preto

Uma discussão por causa do celular terminou em tragédia na noite de sábado (16), em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa em flagrante após esfaquear o namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, que morreu pouco depois.

 

Segundo a Polícia Militar, a briga aconteceu na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. Durante a discussão, Jonas teria se recusado a mostrar as mensagens do celular para a companheira, que o atingiu com uma facada no tórax.

Notícias ao Minuto [Legenda]© Reprodução- Instagram  

Ferido gravemente, ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu. Após o crime, Cleidiane fugiu para a casa de familiares no bairro Santa Helena, onde foi localizada pelos policiais e confessou o ataque.

A arma usada, uma faca, foi apreendida e encaminhada para perícia. A suspeita permanece presa na Central de Flagrantes.

Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Marcelo Bianconi em Mococa

Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Marcelo Bianconi em Mococa

Marcelo Bianconi, referência na cobertura esportiva com passagens por emissoras como Band, ESPN, SporTV e Globo, faleceu neste domingo (17) vítima de câncer. O velório ocorre em Mococa, cidade onde morava e trabalhava na TV Câmara

Notícias ao Minuto | 03:40 - 18/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você