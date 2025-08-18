Mulher de 20 anos mata namorado em briga por celular na Bahia

Uma discussão por causa do celular terminou em tragédia na noite de sábado (16), em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa em flagrante após esfaquear o namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, que morreu pouco depois.
Segundo a Polícia Militar, a briga aconteceu na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. Durante a discussão, Jonas teria se recusado a mostrar as mensagens do celular para a companheira, que o atingiu com uma facada no tórax.
[Legenda]© Reprodução- Instagram
Ferido gravemente, ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu. Após o crime, Cleidiane fugiu para a casa de familiares no bairro Santa Helena, onde foi localizada pelos policiais e confessou o ataque.
A arma usada, uma faca, foi apreendida e encaminhada para perícia. A suspeita permanece presa na Central de Flagrantes.