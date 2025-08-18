Mulher mata o pai com 20 facadas e é presa após andar nua em Itanhaém

© Reprodução

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante após matar o próprio pai, de 74 anos, com 20 facadas em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O crime aconteceu no último sábado (16) e veio à tona quando a suspeita foi encontrada nua caminhando pela orla da praia e abordada por guardas municipais.

[Legenda]© Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a mulher admitiu ter assassinado Marcos Ferreira Linhares dentro do apartamento onde morava com ele, na Avenida Condessa de Vimieiros, região central da cidade. Os agentes foram até o local e encontraram o corpo do idoso já sem vida.

Em depoimento, a suspeita afirmou que o crime teria sido motivado pelo “estresse acumulado” com os cuidados diários do pai, que havia perdido a fala após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e sofria de outras comorbidades. Ela alegou que cuidava sozinha do idoso há anos.

O delegado Luiz Carlos Vieira, responsável pelo caso, confirmou que a mulher foi autuada por homicídio e segue à disposição da Justiça.