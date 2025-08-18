Turista americana é esfaqueada em tentativa de assalto em Niterói (RJ)

© Reprodução /Arquivo Pessoal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma turista dos Estados Unidos foi esfaqueada no sábado (16) durante tentativa de assalto em Niterói, no Rio de Janeiro.

A mulher, de 53 anos, estava à noite na orla da praia de Icaraí quando foi abordada pelos suspeitos, que tentaram levar o celular. Ela recebeu golpes de faca nos braços e nas costas.

Policiais militares prestaram socorro após o assalto. Ela foi atendida no hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói, e recebeu alta.

A turista estava no Rio de Janeiro para participar do Campeonato Mundial de Va'a, a canoa havaiana. A competição reúne cerca de 1.000 atletas e uma das etapas ocorreu na praia de São Francisco neste domingo (17), mas a americana não participou.

A ocorrência foi registrada inicialmente na 77ªDP (Niterói) e depois encaminhada à Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo). Ainda no sábado, policiais fizeram buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas eles não foram encontrados.