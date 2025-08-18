Técnico de enfermagem é condenado por abuso sexual de pacientes em Curitiba

© iStock

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Justiça do Paraná condenou o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a 44 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de pacientes em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Curitiba. A sentença foi assinada na sexta-feira (15) pela 12ª Vara Criminal.

A reportagem não conseguiu identificar a defesa do réu no processo judicial, que está sob sigilo. Ele já estava detido preventivamente desde outubro do ano passado e agora permanecerá para cumprimento de pena.

Além da pena em regime fechado, ele também foi condenado a 2 anos, 7 meses e 4 dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de 50 salários-mínimos (o equivalente hoje a R$ 75.900) para cada uma das vítimas.

O homem havia sido denunciado em novembro do ano passado pelo Ministério Público, que relatou atos cometidos entre novembro de 2023 e outubro de 2024 contra seis vítimas, que estavam sedadas.

Ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, por quatro vezes; registro não autorizado da intimidade sexual, por quatro vezes; transmissão de registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática; e perigo de contágio venéreo -ele é portador de HIV e não utilizou preservativo.

A pedido do Ministério Público, o técnico de enfermagem foi absolvido pela prática de um crime de registro não autorizado da intimidade, de um crime de produção de cena de sexo explícito ou pornográfico contra criança e de um crime de armazenamento de fotografia com conteúdo pornográfico envolvendo criança.

As investigações sobre o caso tiveram início após o companheiro do homem encontrar imagens dos abusos sexuais no celular dele.

Responsável pela UPA, a Prefeitura de Curitiba afirmou na época que o funcionário foi sumariamente demitido. O homem foi admitido pela prefeitura por processo seletivo público em 24 de novembro de 2023 e atuava no plantão noturno da UPA da CIC (Cidade Industrial de Curitiba). Ele também atuava na rede de saúde privada.

"Mais do que atender ao anseio de cada uma das vítimas, a condenação também vem ao encontro a um anseio de toda a sociedade, atingida pela questão da segurança, da confiança que depositam no serviço público. Foi um crime que gerou comoção e a resposta foi adequada, em um tempo bastante razoável, e em um patamar que nós entendemos que realmente espelha a verdadeira Justiça", disse a promotora de Justiça Tarcila Santos Teixeira.