Traficante condenada no Brasil é presa em Portugal

Brasileira de 30 anos, condenada a seis anos de prisão no Rio Grande do Norte por tráfico de drogas e falsificação, foi presa em Vila Real, norte de Portugal. Foragida desde 2024, cumprirá prisão domiciliar monitorada até decisão sobre possível extradição

19/08/2025 05:10 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Uma brasileira de 30 anos, condenada por tráfico de drogas e falsificação de documentos, foi presa em Vila Real, no norte de Portugal, após um ano foragida. A detenção foi confirmada nesta segunda-feira (18) pela Polícia Judiciária portuguesa.

 

Segundo as autoridades, a mulher foi condenada em 2021, no estado do Rio Grande do Norte, a seis anos de prisão, depois de ser flagrada em sua residência com 3,8 kg de maconha e utilizando documentos falsos. A ordem de execução da pena só foi emitida em 2024, quando ela já havia fugido para Portugal.

Alvo de um mandado internacional de captura, a brasileira foi localizada e apresentada à Justiça portuguesa. Ela teve o passaporte apreendido, está proibida de deixar o país e cumprirá prisão domiciliar, monitorada por tornozeleira eletrônica, enquanto o processo de extradição não é definido.

