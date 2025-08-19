Notícias ao Minuto
PF faz operação contra empresas e servidores suspeitos de desviar R$ 50 milhões do Fundeb

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos, nas cidades de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí

© Shutterstock - imagem ilustrativa

Folhapress
19/08/2025 11:48 ‧ há 39 minutos por Folhapress

Justiça

PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz operação no Maranhão e no Piauí contra organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 50 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

 

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos, nas cidades de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí.

Segundo a investigação, os desvios ocorreram em fraudes em licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025.
Também foi identificado que parte dos valores contratados com recursos do Fundeb era devolvida para os servidores públicos envolvidos nas fraudes.

"O núcleo investigado atuou na manipulação de procedimentos licitatórios, no desvio de recursos públicos provenientes do Fundeb e na apropriação de parte dos valores desviados pelos servidores públicos envolvidos no esquema criminoso", afirmou a PF.

Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

