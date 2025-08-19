Menino de 5 anos atingido por bala perdida no Rio tem morte cerebral

© IStock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos baleado na tarde de sexta-feira, em frente à sua casa, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, teve morte cerebral confirmada pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu na noite desta segunda-feira (18).

A criança, identificada como Enzo Gabriel Assis, foi atingida durante uma tentativa de homicídio contra um homem de 27 anos, que também ficou ferido.

O homem ficou ferido no braço, passou por exames e recebeu alta após reavaliação médica.

Segundo o hospital, o protocolo de verificação de morte encefálica começou no sábado (16). Os exames realizados confirmaram a ausência de atividade cerebral, sendo o último deles concluído na noite de segunda.

"Queremos justiça pelo que fizeram com meu afilhado, uma criança inocente", disse a madrinha da criança, Anna Carolina Mattos.

O corpo de Enzo segue no hospital. A família pretende realizar o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, mas ainda não há data definida. O menino tinha irmão mais novo.

De acordo com testemunhas, um homem desceu de um carro branco e atirou várias vezes contra um rapaz, que estava perto de Enzo, mas não tinha parentesco com ele. Um dos disparos atingiu a criança na cabeça.

O caso foi inicialmente registrado na 58ª DP (Posse) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação. Os agentes procuram o autor dos tiros.