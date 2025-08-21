Homem é preso sob suspeita de matar companheira a marretadas na frente das filhas na BA

© iStock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos foi morta com golpes de marreta na noite de terça-feira (19) em um apartamento em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O companheiro dela foi preso em flagrante sob suspeita de cometer o crime. Ele foi autuado por feminicídio, segundo a Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Laina Santana Costa Guedes. Ela foi levada ao Hospital Municipal de Cajazeiras e não resistiu aos ferimentos.

A morte ocorreu na frente das duas filhas do casal, uma de 5 anos e outra de 12 anos. A mais velha, inclusive, se machucou ao tentar defender a mãe. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O suspeito, identificado como Ramon de Jesus Guedes, tentou fugir ao pular da janela do apartamento e ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Menandro de Farias e, em seguida, foi encaminhado para a DT (Delegacia Territorial/Itinga).

Imagens gravadas por vizinhos mostram uma discussão entre os dois e o momento em que o homem tenta fugir pela janela da varanda. Ele desce de andar em andar até que bate as costas e cai no chão, onde é interceptado por vizinhos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

O sepultamento de Laina Santana Costa Guedes, que era contadora, aconteceu às 14h desta quarta-feira (20), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.