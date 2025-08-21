Mulher é atingida por mais de dez tiros por homem mascarado no Rio

© Shutterstock (foto ilustrativa)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na porta de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (20). Ela foi atingida por pelo menos dez disparos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Bianca Villaça, 36, entra em seu carro, no bairro de Sulacap. Poucos instantes depois, um homem desce de um veículo preto, com máscara no rosto, e dispara diversas vezes contra ela.

O ataque ocorreu por volta das 13h, quando a mulher saía de casa acompanhada do marido e do filho pequeno. Enquanto o companheiro fechava o portão, a vítima já estava dentro do carro. Cerca de dez segundos depois, o atirador chega em alta velocidade, sai do outro veículo e inicia os disparos.

De acordo com as imagens, ele efetua ao menos cinco tiros, abre a porta do carro da vítima e continua a atirar à queima-roupa. Em seguida, foge. O marido protege a criança durante a ação criminosa.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde permanece internada em estado grave.

De acordo com as investigações iniciais, a vítima seria parente de um policial. O marido já prestou depoimento. Em nota, a polícia afirmou que trabalha com a hipótese de tentativa de assassinado planejado, uma vez que nada foi levado.

A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes), mas o caso passou a ser investigado pela 33ª DP (Realengo), responsável por apurar as circunstâncias do crime.